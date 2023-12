Roratemessen stimmen auf Hl. Abend ein

Gefeiert wird die Messe meistens früh am Morgen bei Kerzenschein und mit besinnlicher Musik.

Zum Brauchtum im Advent gehören als Einstimmung auf Weihnachten die sogenannten Roratemessen. Diese besinnlichen Gottesdienste werden in der Adventzeit entweder vor Sonnenaufgang oder am Abend in der nur mit Kerzenschein erhellten Kirche gefeiert. Die Roratemessen werden oft musikalisch besonders schön gestaltet. Auch im Salzburger Dom sind diese Frühmessen fester Bestandteil im Advent: Die vierte von insgesamt neun dieser Messen im Dom findet heuer am 15. Dezember um 6.30 Uhr statt. Musikalisch gestaltet wird sie vom Kärntner Chor. Den Ursprung haben Roratemessen in Votivmessen, die als Danksagung und zu Ehren Marias gefeiert wurden. Der Name leitet sich vom Eingangsvers der Votivmesse der Gottesmutter ab, der mit den Worten des Propheten Jesaja beginnt: "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum" - "Tauet, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!"