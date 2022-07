Rückstau im Passamt: Flachgauer stürmen den Magistrat der Stadt Salzburg

Im Passamt der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung stapeln sich nach Corona-Ausfällen beim Personal noch viele unerledigte Anträge. Flachgauer weichen daher zum Magistrat Salzburg aus - dieser muss reagieren.

Viele Bürgerinnen und Bürger aus den Umlandgemeinden wenden sich derzeit mit ihren "Pass-Anliegen" an das Pass-Service im Schloss Mirabell. Grund sind die Rückstände bei der Bearbeitung von Pässen in der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung. - So hat es die Stadt Salzburg am frühen Dienstagnachmittag berichtet.

Wer einen Pass beantragen will, kann dies unabhängig vom Wohnsitz in jedem österreichischen Passamt tun. Wichtig ist allerdings, einen Termin auszumachen, weil Antragsteller persönlich bei der Behörde vorstellig werden müssen.

Das Pass-Service der Stadt Salzburg reagierte auf den Ansturm: Mit 500 zusätzlichen Terminen und längeren Öffnungszeiten können die dringendsten Fälle der Bürger der Stadt und den Umlandgemeinden abgearbeitet werden.

Weiterhin gilt, nur wer vorab einen Termin ausgemacht hat, kommt sofort an die Reihe. Personen ohne Termin, die dringend einen Pass benötigen, müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. Die Termine für diese Woche sind bereits vergeben.

Zusatzinformation:

Bürgerinnen und Bürger, die bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung oder bei einer Gemeinde einen Passantrag gestellt haben, können keinen neuen Antrag stellen, sondern müssen die Erledigung dort abwarten.

Jeweils Montag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 16 Uhr.