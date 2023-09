S-Link-Baustelle: So sollen die Anrainer in der Stadt Salzburg vor Lärm geschützt werden

Der Baustart für den ersten Abschnitt des S-Link erfolgt frühestens 2024 - aber abgestimmt wird in der Stadt Salzburg noch vor Weihnachten über das Verkehrsprojekt. Was die Großbaustelle in der Innenstadt für die Anrainerinnen und Anrainer bedeutet, dazu gibt es jetzt nähere Informationen.

Am 26. November dürfen die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzburg über den S-Link abstimmen. Projektgegner brachten bereits mehrfach die Belastungen durch die Bauarbeiten, die sich über mehrere Jahre quer durch die Salzburger Innenstadt erstrecken werden, aufs Tapet. Der S-Link soll unterirdisch vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und weiter bis in die Akademiestraße verlaufen. Für den weiteren Streckenverlauf bis nach Hallein läuft derzeit das Streckenauswahlverfahren. Dass der Bau des ersten Abschnitts, der Ende 2024 starten und drei Jahre dauern soll, Auswirkungen auf die Stadt Salzburg haben wird, steht außer Frage. Nun hat die Projektgesellschaft nähere Informationen zu den Bauarbeiten bekannt gegeben: So sind die Regelarbeitszeiten unter der Woche von 06.00 bis 19.00 Uhr beantragt. Zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 12.00 bis 13.00 Uhr und 18.00 bis 19.00 Uhr werden lärmintensive Tätigkeiten generell vermieden.

Keine Pause bei den Bauarbeiten gibt es auf zirka 80 Metern der Strecke, nämlich im Bereich der Unterquerung der ÖBB-Gleise. Aus sicherheitstechnischen und bauablaufbedingten Gründen muss die Arbeit dort im Schichtbetrieb unter der Oberfläche rund um die Uhr erfolgen. Die Dauer der notwendigen Arbeiten in diesem Bereich beträgt etwa drei Monate. Die An- und Ablieferung von Baumaterialien wird dabei aber ebenfalls in der Regelarbeitszeit am Tag stattfinden.

Schallschutz und Ruheräume für die Anrainer

Um die Anrainerinnen und Anrainer bestmöglich zu schützen, was Lärmbelastungen betrifft, hat die Projektgesellschaft einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Für die Berechnungen für die Lautstärke der Bauarbeiten dienen die lautesten theoretisch möglichen Geräusche als Grundlage für Schutzmaßnahmen. Damit könnte es laut Berechnungen vereinzelt bei alten Fenstern mit geringer Schallschutzwirkung zu kurzfristigen Überschreitungen der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte kommen. Es wird demnach schallschutztechnische Maßnahmen geben bis hin zum Angebot von Ruheräumen abseits der Baustelle. In den nächsten Wochen werden hierzu von Fachleuchten Erhebungen der Gebäude entlang des Bauvorhabens vom Lokalbahnhof bis zum Mirabellplatz stattfinden.

Der Maßnahmenkatalog liegt derzeit auch im Schloss Mirabell auf. Jeder und jede Interessierte kann noch Einsicht nehmen in sämtliche Unterlagen zum ersten Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz, die die Projektgesellschaft für die Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben hat. An zwei Tagen gibt es spezielle Servicetermine für Anrainer: Am 4. und 18. Oktober können Fragen in persönlichen Gesprächen mit den Projektverantwortlichen geklärt werden.

Anmeldung: www.s-link.at/termine.