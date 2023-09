BILD: SN/KOLARIK

46 Wahllokale werden am 26. November in der Landeshauptstadt öffnen. Wahlkarten werden ab 6. November ausgestellt. Die Frage lautet: „Soll für das Bahnprojekt S-Link ein unterirdischer Tunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und unter der Salzach hindurch bis in den Süden der Stadt gebaut werden?“