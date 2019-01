Saalbach-Hinterglemm: Auch David Hasselhoff steckt im Schnee fest

Das Glemmtal ist seit Montagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Straße wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Unter den "Eingeschneiten" ist auch Baywatch-Star David Hasselhoff. Er postete ein Video von sich im Bademantel und Haube im tiefen Schnee.

David Hasselhoff ist treuer Stammgast in Saalbach-Hinterglemm, hat dort auch schon viele Freunde. Am Donnerstag steht ein Konzert von ihm in Saalbach auf dem Programm. Am Dienstag postete er ein Video aus dem tief verschneiten Pinzgauer Tourismusort. Er spaziert im Bademantel mit Haube durch den Schnee und versucht zum Whirlpool zu gelangen. Währenddessen promotet er brav sein anstehendes Konzert am Donnerstag in der Walleggalm. "Kommt alle am Donnerstag zu meiner Show", sagt er. Auf halber Strecke gibt er aber auf. "Oh, mein Gott. Ich wollte eigentlich zum Jacuzzi, aber das schaffe ich nicht. Ich verdammt nochmal erfriere!", lacht er.

Hasselhoff steht am Donnerstag in der Eventalm auf der Bühne.

