Saalbach-Hinterglemm: Auch David Hasselhoff steckte im Schnee fest

Das Glemmtal war eine Nacht und einen Tag von der Außenwelt abgeschnitten. Unter den "Eingeschneiten" war auch Baywatch-Star David Hasselhoff. Er postete ein Video von sich mit Bademantel und Haube im tiefen Schnee.

David Hasselhoff ist bereits Stammgast in Saalbach-Hinterglemm. Am Donnerstag steht ein Konzert von ihm auf der Walleggalm auf dem Programm. Dort wohnt er auch. Er postete ein Video von der auf über 1500 Metern Seehöhe gelegenen Alm: Nur leicht bekleidet, im schwarzen Bademantel, aber mit Haube stapft er durch den Schnee Richtung Whirlpool. Dabei vergisst er nicht, seinen Auftritt zu bewerben. "Kommt alle am Donnerstag zu meiner Show", sagt er. Sein Wellness-Programm bricht er im Video allerdings ab. "Oh, mein Gott. Ich wollte eigentlich zum Jacuzzi, aber das schaffe ich nicht. Ich erfriere gleich!"

Hasselhoff steht am Donnerstag in der Eventalm ab 12 Uhr auf der Bühne. Dort tritt er nicht zum ersten Mal auf. Josef Hirschbichler, Geschäftsführer der Walleggalm, sagt, "er ist öfter da". Vor zwei Jahren habe er bereits ein Konzert bei ihnen gegeben. "David Hasselhoff wohnt mit seiner Frau Hayley bei uns in der Lodge. Sie bleiben eine Woche. Gestern war ihr erster Tag, da haben die beiden es sich zuerst einmal gemütlich gemacht." Die Pläne für die nächsten Tage stünden noch nicht fest, eine Pferdeschlitten-Fahrt vielleicht, oder Rodeln, oder Skifahren. "Er ist ein guter Skifahrer, fährt jeden Hang hinunter."

Was Hasselhoff mit der Walleggalm verbindet

Warum Hasselhoff ausgerechnet auf der Après-Ski-Alm im Pinzgau auftritt? Hirschbichler sagt, "wir verstehen uns gut, wir haben das ganze Jahr über Kontakt". Bei der Show am Donnerstag werde Hasselhoff alle Hits spielen. "Der Eintritt ist gratis. Wir machen uns einen guten Tag. Die Gäste sollen ihn als Superstar zum Angreifen erleben."

David Hasselhoff will nach Informationen des Walleggalm-Chefs erst am Ende der Woche abreisen.

Im Herbst 2018 war Hasselhoff wegen eines traurigen Anlasses in Saalbach-Hinterglemm. Er gab dem Eventveranstalter Andreas Wernig die letzte Ehre, der im Alter von 43 Jahren einem Krebsleiden erlegen war.

Bekannt durch "Baywatch" und "Knightrider"

Erste schauspielerische Erfolge hatte der US-Amerikaner mit deutschen Vorfahren von 1975 bis 1982 in der US-amerikanischen Seifenoper "The Young and the Restless" (auf Deutsch "Schatten der Leidenschaft"). Bekannt wurden seine Promotion-Fotos in Lederjacke und schwarzer Badehose.

Den Durchbruch als Schauspieler erreichte Hasselhoff als Michael Knight in der Serie "Knight Rider" (1982-1986). Mit "Baywatch" wurde er in der Rolle des Rettungsschwimmers Mitch Buchannon zum Superstar. Die Serie wurde 2001 beendet. 1996 erhielt Hasselhoff einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Auch als Sänger erfolgreich

Hasselhoff ist längst auch als Sänger erfolgreich: 1989 nahm Hasselhoff mit dem deutschen Produzenten Jack White das Album "Looking for Freedom" auf. Es war 1989 das meistverkaufte Album und er erstürmte die Hitparaden. Zu Silvester 1989 sang er "Looking for Freedom" an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen.

Das Lied ist längst Kult und der Star will es auch am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm aufführen.

Ähnlich erfolgreich war "The Hoff" mit seiner Single "Jump in My Car" 2005.

2015 lieferte er mit dem Song "True Survivor" das Titellied zum Film "Kung Fury", einer Parodie auf Kung-Fu-Filme aus den 1980er-Jahren. Insgesamt erhielt Hasselhoff weltweit über 45 Gold- und Platinauszeichnungen.

Quelle: SN