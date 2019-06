Saalbach-Hinterglemm: Frau nach Fest in Saalach gefallen?

Es soll sich um eine 50-Jährige handeln, die am Vorabend von einem Fest nicht mehr heimgekehrt war.

Mehr als 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Maishofen, Wasserretter und Alpinpolizisten sowie eine Hundestaffel der Bergrettung Saalbach hatten am Montagvormittag nach der Vermissten gesucht. Die Frau wurde vermisst gemeldet, nachdem sie am Sonntagabend von einem Fest bei einem Fischteich nahe der Saalach nicht mehr heimgekehrt war. Es wurde vermutet, dass sie in den Fluss gestürzt sein könnte.

Gegen Mittag wurde in Vorderglemm die Leiche einer Frau entdeckt. Dass es sich dabei um die vermisste 50-Jährige handelt, dafür gab es seitens der Polizei zunächst keine Bestätigung.

