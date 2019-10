Saisonstart auf Piste im Grünen - der erste Skitag auf der Resterhöhe

Am Samstagvormittag hat der - einmal mehr - scharf kritisierte Saisonstart im Skigebiet Resterhöhe in Mittersill stattgefunden. Auch Bergbahn-Chef Josef Burger nutzte gleich den ersten Öffnungstag: "Bärig ist es". Während sich im Vorfeld vor allem die Grünen über die in die Herbstlandschaft planierte Piste echauffierten, darf sich Burger am Samstagvormittag über unkritisches Publikum freuen.

Schon eine Viertelstunde vor Betriebsbeginn um 8.30 Uhr hat sich am Samstag beim Zustieg zur Mittelstation der Panoramabahn Kitzbüheler Alpen am Pass Thurn in Mittersill eine Schlange gebildet. Dutzende Skifahrer drängten sich in die Gondeln, um am Resterkogel ...