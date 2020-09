Salzburg drohte Reisewarnung - so kam es zur Sperrstunde für alle Lokale um 22 Uhr

Bürgermeister Harald Preuner verteidigt das rigorose Vorgehen, zumal ansonsten eine Reisewarnung aus dem Ausland drohe. Die Vorverlegung der Sperrstunde tritt mit Freitag in Kraft und ist auf drei Wochen befristet. Der Wirtesprecher hat Verständnis.

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) hat seit Tagen darauf gedrängt. Am Wochenende war es auf dem Rudolfskai - der Lokalmeile in der Salzburger Innenstadt - noch zu ausgelassenen Feiern gekommen, und zwar ohne das Tragen von Schutzmasken oder das Einhalten von Mindestabständen. Preuner traf am Montagnachmittag mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zu einem Abstimmungsgespräch zusammen. Seit Dienstag ist klar: Die Sperrstunde wird von 1 Uhr auf 22 Uhr vorverlegt. Dazu habe es mit den Bundesländern Tirol und Vorarlberg eine Abstimmung ...