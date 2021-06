Salzburg: Rikscha-Fahrer will kein Geld

Ein Mann, ein (ungewöhnliches) Fahrrad, eine Berufung: Der in Salzburg gestrandete Münchner Sigmar Frauenhoffer fährt Gäste in seiner Fahrrad-Limousine durch Salzburg - kostenlos.

So mancher wird ihn schon gesichtet haben, den Mann mit der weißen Fahrrad-Limousine. Im Vorjahr erst traf der 48-jährige Münchner Sigmar Frauenhoffer in Salzburg ein und lebt hier sein Hobby. In einem eigens für ihn gebauten Gefährt, einer in Bulgarien angefertigten Fahrrad-Rikscha, kutschiert er interessierte Salzburger durch die Gegend.

Bis zu vier Erwachsene finden Platz, über Bluetooth können Mitfahrende sogar ihre eigene Musik abspielen. Die Lautstärke hat in einzelnen Fällen bereits Polizisten intervenieren lassen. Die Lautstärke - sowie ...