Salzburg verlängert Quarantäne wegen britischer Variante von zehn auf 14 Tage

Die britische Virusmutation macht mittlerweile 80 Prozent aller Coronafälle im Bundesland aus. Diese Variante führt auch dazu, dass Erkrankte länger ansteckend sind.

Künftig müssen positiv auf das Coronavirus getestete Personen wieder für 14 Tage in Quarantäne gehen. Bisher betrug diese Zeit zehn Tage. Der Grund: Die erstmals in Großbritannien sequenzierte Coronavirusmutation führt dazu, dass die Erkrankten länger ansteckend sind. Und derzeit macht diese Variante den überwiegenden Teil aller Erkrankungen in Salzburg aus, sagt Sanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Derzeit weisen rund 80 Prozent der positiv getesteten Personen Merkmale der britischen Variante auf. Deshalb haben wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium die Quarantäne als notwendige Vorsichtsmaßnahme wieder von zehn auf 14 Tage erhöht." Nach zehn Tagen ist ein "Freitesten" und eine Beendigung der Quarantäne möglich, wenn keine Symptome mehr vorhanden sind und eine Ansteckung nicht mehr möglich ist. Die Entscheidung trifft die Gesundheitsbehörde.