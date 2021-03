Salzburg: Zweifache Mutter erstochen - dann rief der Verdächtige das Kindermädchen an

Bluttat in Salzburg-Schallmoos: Ein 26-jähriger Mann steht unter dem dringenden Verdacht, am späten Sonntagabend seine 22-jährige Freundin in deren Wohnung erstochen zu haben - während die beiden gemeinsamen Kinder schliefen...

Die Schreckenstat ereignete sich in einem Wohnblock an der Röcklbrunnstraße in Salzburg-Schallmoos. Laut ersten Informationen der Polizei stach der 26-jährige Serbe mehrere Male mit einem Küchenmesser auf Oberkörper und Hals der 22-jährigen Rumänin ein.

Die beiden gemeinsamen Kinder des Paares hatten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen. Nach der Tat habe der Mann jene Babysitterin angerufen, die bereits öfter auf die Kleinen aufgepasst hatte, und gefragt, ob sie noch Zeit hätte, sagte Polizeisprecherin Nina Laubichler den SN. Die Babysitterin sagte ja und machte sich auf den Weg in die Wohnung der jungen Mutter.

Währenddessen versteckte der Serbe die Leiche des Opfers in der Unterkunft, so dass das Kindermädchen die Tote nicht bemerken konnte.

Dann fuhr der 26-Jährige zur Polizeiinspektion Hauptbahnhof und berichtete den Beamten, was er soeben getan hatte. Polizisten rückten sofort zur Wohnung aus, dort fanden sie die Tote - sowie das nichtsahnende Kindermädchen. Das ebenfalls verständigte Rotkreuz-Notarztteam konnte nur mehr den Tod der jungen Frau feststellen.

Die Ermittlungen in dem Tötungsdelikt übernahmen Polizisten des Salzburger Landeskriminalamtes. Die Erhebungen begannen noch in den Nachtstunden und dauern zur Stunde an. Was den 26-jährigen Mann zu der Wahnsinnstat getrieben hat, ist noch unklar. Die Einvernahmen des Mannes sind noch nicht abgeschlossen, eine Obduktion der 22-Jährigen steht ebenfalls noch aus. Gesichert ist, dass die Tatwaffe aus der Küche des Opfers stammt.

Nicht bekannt war Montagfrüh, wer sich künftig um die beiden kleinen Kinder kümmern wird.