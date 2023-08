Salzburger "Rücksitz-Lamm" - so verliefen die ersten Tage in Quarantäne

Seit wenigen Tagen befindet sich das in Salzburg aufgegriffene "Rücksitz-Lamm" in Quarantäne bei der Pfotenhilfe in Lochen. Dort wird das Schäfchen aufgepäppelt - eine sehr betreuungsintensive Angelegenheit.

Der Einsatz war nicht alltäglich: Am späten Donnerstagabend wurde der Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich vom Salzburger Tiertransportinspektor zu Hilfe gerufen. Ein Lamm befinde sich in der Stadt Salzburg auf dem Rücksitz eines deutschen Pkw, der Fahrer könne weder Transportpapiere noch Gesundheitsbescheinigungen vorweisen. Das etwa sechs Wochen alte Tier unbekannter Herkunft - da ohne Ohrmarken - müsse jedenfalls 30 Tage in Quarantäne.

Kind wollte Abtransport blockieren

Sofort machte sich Pfotenhilfe -Mitarbeiter Jürgen Stadler auf den Weg und traf am Ende der Sackgasse Hans-Prodinger-Straße auf den Halter, der in Anwesenheit zweier Polizisten das Lamm an ihn übergab und von diversen Nährstoffmängeln aufgrund fehlender Muttermilch berichtete. Nach einer emotionalen Szene, bei der sich die Tochter auch noch kurz hinter den Einsatzwagen auf die Straße setzte, konnte Stadler schließlich zurückschieben und losfahren.