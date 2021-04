Salzburger wollen in vier Wochen auf den Everest - Bergsteiger zahlen dafür bis zu 100.000 Euro

Die Radstädterin Anita Maruna als Ärztin und der Lungauer Rupert Hauer als Bergführer sind mit 20 Alpinisten zum höchsten Berg der Welt unterwegs.

"Zurück in Nepal, ein wundervoller Arbeitsplatz." Das postete am Dienstag der 52-jährige Rupert Hauer aus dem Himalaya-Gebiet. Der bekannte Bergführer und Polizist aus Mauterndorf führt derzeit eine Expedition zum 8848 Meter hohen Mount Everest an.

Erstmals dabei ist Anita Maruna, Sport- und Notärztin aus der Aufmesser-Klinik in Radstadt mit Diplomen für Alpin-, Höhen- sowie Expeditionsmedizin. Die aus der Ramsau am Dachstein stammende Medizinerin nimmt seit Jahren an Trekkingunternehmungen und Expeditionen in Nepal, Pakistan und Südamerika teil und hat ...