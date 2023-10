Salzburgs Steirer-Verein: Ihre Herzen schlagen grün

Der Verein für Steirerinnen und Steirer lädt demnächst zum 20-Jahre-Jubiläum-Steirertreffen.

Eher ungewöhnlich ist die Geschichte hinter dem ersten offiziellen Steirertreffen in Salzburg. Der langjährige Jedermann und im Mai verstorbene Schauspieler Peter Simonischek suchte 2003 einen Arzt, der seine Mutter operieren könnte. Er fand den Primar Herbert Resch, der der Mutter das Leben rettete. Simonischek erzählte später seinem Maturakollegen, dem früheren Direktor des Museums der Moderne, Erich Marx, von dem Glück. Dieser entgegnete nur: "Eh klar, ein Steirer." Bei näheren Gesprächen entdeckten die Freunde, dass es einige Steirer in Salzburg gibt, so zum Beispiel auch den ehemaligen SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden oder den früheren Erzbischof Alois Kothgasser. So wurde das erste Steirertreffen ins Leben gerufen, welches anfangs ein Mal jährlich am ersten Freitag im August während der Festspielzeit im Koller und Koller am Waagplatz stattfand. Das Treffen sei damals nur durch Mundpropaganda kommuniziert worden und daher eher ein Salzburger Geheimtipp gewesen, erklärt Präsidentin Andrea Lämmerhofer.

Ein Verein für Steirerinnen und "Beutesteirer"

Dieses Jahr jähren sich die Steirertreffen zum zwanzigsten Mal. Seit 2021 gibt es den eingetragenen Verein der Steirerinnen und Steirer in Salzburg, was die Organisation und Abrechnung um einiges leichter gemacht habe, so Lämmerhofer. Ein Mal monatlich wird die Tradition der Steirertreffen weitergeführt mit gemeinsamen Aktivitäten mit Steiermarkbezug. Dazu zählen Lesungen oder Spezialführungen wie beispielsweise im Franziskanerkloster, im Museum der Moderne oder im Weinbaumuseum inklusive Weinverkostung am Mönchsberg. Ein besonderes Highlight sei der Kochkurs, der ein Mal jährlich stattfinde. Hier gebe es immer besonders gute Rückmeldungen. Wichtig ist der Steiermarkbezug, der entweder durch einen speziellen Schwerpunkt zustande komme oder dadurch, dass im Hintergrund eine Steirerin oder ein Steirer die Fäden ziehe. Es sind aber auch Auswärtige immer willkommen. So haben im Verein auch einige "Beutesteirer" ihren Platz gefunden, erzählt Lämmerhofer lachend, womit Menschen ohne Wurzeln im grünen Bundesland gemeint sind. Der Verein zählt momentan 71 zahlende Mitglieder, wobei die Vernetzung und der Spaß im Vordergrund stehen. Das ist auch spürbar. Bei der Vorbesprechung für das Jubiläumsfest wird gut gelaunt beratschlagt. Kernöl und Käferbohnen möge hier jeder.

Jubiläum-Steirertreffen unter dem Motto "Buschenschank"

Am Freitag, 13. Oktober, ab 15.30 Uhr lädt der Verein unter dem Motto "Am Wein.Berg - Buschenschank in der Bergstraße" zum traditionellen Steirertreffen in den neuen Eventort b10 in der Bergstraße 10. Auf dem Programm steht typische steirische Buschenschank-Kulinarik mit musikalischer Umrahmung. Zudem werden Michael Ferners erst dieses Jahr geschaffene Werk "Krahpotetz" (Anm.: Anlehnung an die steirische Vogelscheuche "Klapotetz") und Werke der steirischen Künstler Konrad Winter und Peter Mairinger versteigert.