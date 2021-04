Schloss Mattsee ist für den Neustart gerüstet

Viele Pläne hat der neue Pächter David Höfer. Das Café wird durch ein peruanisches Fischrestaurant ergänzt. Die Kultur soll ihren Platz finden.

Er wollte schon immer gastronomischer "Schlossherr" sein. Nach mehr als 15 Jahren im Schloss Fuschl, davon 13 Jahre als Leiter der Bar, ist nun für David Höfer der Wunsch als neuer Pächter im Schloss Mattsee in Erfüllung gegangen. "Das war immer mein Traum. Jetzt hat mich der Weg nach Mattsee geführt und ich kann hier meine Ideen mit Leidenschaft umsetzen. Der Platz mit dem Blick auf den See ist einzigartig", sagt der 37-Jährige, der in der Gemeinde Hof lebt. Unterstützt ...