Warnung vor falschen Polizisten: Betrugsmasche am Telefon - "Es geht auch um Ihr Erbe"

Wieder einmal fiel ein älterer Mensch auf vermeintliche Polizisten herein. Diesmal in Zell am See, der Schaden ist enorm. Bei diesen Kriminalfällen stehen nicht nur Lebensersparnisse auf dem Spiel.

SN/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Eine ältere Frau am Telefon (Symbolbild).