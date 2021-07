Schuldirektorin sagt nach 19 Jahren Ciao

Das Schuljahr geht zu Ende, für die Direktorin der Montessori-Volksschule in Nonntal beginnt damit ein neues Leben - in Salzburg und Italien.

Für Ulrike Margreiter bricht in der kommenden Woche ein neues Kapitel an. "La dolce vita" könnte dessen Titel lauten. Die Direktorin der Montessori-Volksschule Nonntal geht in Pension. Und als Italien-Fan ist ihre erste Anlaufstelle das Land, wo die Zitronenbäume blühen. "Ich kann es kaum erwarten, endlich mehr Zeit für die Kunst zu haben und endlich richtig Italienisch zu lernen", sagt Margreiter.

Mit dem Klingen der Schulglocke am Freitag verabschiedet sich die Volksschuldirektorin. Die Schule leitete sie 19 Jahre. ...