Schusswechsel bei Polizeieinsatz in Salzburg: Polizist und mutmaßlicher Täter schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich Donnerstagfrüh im Salzburger Stadtteil Leopoldskron. Familienmitglieder hatten die Polizei alarmiert, weil ein 36-jähriges Familienmitglied "durchdrehte".

Die von Familienmitgliedern alarmierte Polizeistreife traf am Einsatzort in Leopoldskron den 36-jährigen mutmaßlichen Täter im Garten bzw. im Zugangsbereich des Hauses an. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem der beiden Polizisten. Bei einem anschließenden Schusswechsel wurde der Polizist im Bereich des Armes angeschossen.



Der sichernde Kollege erwiderte das Feuer auf den Täter und konnte dadurch dessen Angriffsfähigkeit beenden, wie es im Polizeibericht heißt. Der Täter wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräften mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, wo er derzeit operiert wird.

Der Polizist befindet sich unbestimmten Grades verletzt im Unfallkrankenhaus Salzburg und wird dort operiert. Das Landeskriminalamt Salzburg führt die Ermittlungen vor Ort durch. Der Schusswaffengebrauch wird, gemäß Regelung des Bundesministeriums für Inneres, vom Landeskriminalamt Vorarlberg ermittelt.



Quelle: SN