Schwerstverletzte Frau auf Treppelweg in Rif gefunden: Polizei überprüft etliche Hinweise

Im Fall jener 32-jährigen Frau, die Freitagvormittag in der zu Hallein gehörenden Siedlung Rif auf dem Treppelweg (Almweg) an der Salzach mit schwersten Kopfverletzungen aufgefunden wurde, gingen inzwischen etliche Zeugenhinweise ein. "Die Polizei Hallein ist in Kooperation mit dem Landeskriminalamt intensiv dabei, alle Hinweise zu überprüfen. Bis dato wurden noch nicht alle Hinweisgeber befragt", so Polizeisprecherin Ingrid Planitzer am Montag.

