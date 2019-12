Ski-Opening in Schladming mit Tausenden Besuchern

Ein Skigebiet nach dem anderen läutet die Wintersaison 2019/20 ein, dieses Wochenende war Schladming an der Reihe. Tausende Ski- und Musikbegeisterte feierten mit den DJs Dimitri Vegas & Like Mike sowie Timmy Trumpet aus Australien. Für Stimmung sorgten beim Opening-Konzert im Planai-Stadion außerdem noch Lost Frequencies, W&W, Mike Williams, Da Tweekaz und Wildstylez. Auch das österreichische DJ-Duo Darius & Finlay sowie Rockharmonix verwandelten das Stadion in einen Dancefloor.

Rund 10.000 Gäste kamen nach Information der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH.



Quelle: SN