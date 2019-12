Mit neuem Lift entsteht das größte Skigebiet Österreichs

2021 soll die letzte Lücke zwischen Zell am See und Saalbach geschlossen sein.

Noch ist das Skigebiet Arlberg mit 305 Pistenkilometern das größte in Österreich. Ende 2021 wird sich das aller Voraussicht nach ändern. Mit dem lifttechnischen Zusammenschluss von Zell am See, Saalbach-Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn wird dieses Gebiet im Pinzgau und im ...