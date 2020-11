Ernst Gecmen-Waldeck kaufte Schloss Sighartstein in Neumarkt am Wallersee vor acht Jahren. Er gibt Einblicke in sein "bewegtes Leben". Als junger Mann fotografierte er für die "Vogue".

Sighartstein ist sein Ruhepol, sein Lebensmittelpunkt, ein Ort, an dem er glücklich ist. Das wird der 77-jährige Schlossherr später sagen. An diesem Novembertag hat sich die Sonne durch den Nebel gekämpft und taucht die historische Burganlage in strahlendes Herbstlicht. Unter den Bäumen zeichnen heruntergefallene Blätter farbige Muster in den Kies. Ein romantischer Anblick. Ernst Gecmen-Waldeck öffnet die Pforte des kunstvoll verzierten, schmiedeeisernen Tors und vier kleine, braun-weiße Hunde stürmen auf die Besucherin zu. "Es sind Welsh Corgis, die ...