Sorge um neue Gasspeicher in Berndorf: "Die Grenze ist erreicht"

In Berndorf steht die Bewilligung für ein Erdgasprojekt auf dem Mangelberg kurz bevor. Die Gemeinde will das verhindern. Weitere rechtliche Schritte sind geplant.

Umringt von grünen Wiesen in Sichtweite auf den Grabensee und den Obertrumer See steht eine Bohrstation auf einem Schotterfeld. Nur unweit vom Ortszentrum von Berndorf entfernt erstreckt sich auf dem Mangelberg ein Naherholungsgebiet. Drei Bohrstellen für Erdgas gibt es dort bereits. Drei weitere hat das Energieunternehmen RAG Austria, an dem auch die Salzburg AG beteiligt ist, bei der Montanbehörde im Jahr 2016 beantragt.

Bislang konnten diese nicht in Betrieb gehen. Die Gemeinde sowie der Verein zum Schutz des ...