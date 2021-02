Sperre der Westbahnstrecke in Salzburg wird nach gut einer Woche aufgehoben

Die Aufhebung der Totalsperre erfolgt in der Nacht auf Freitag. Ein zweigleisiger Betrieb ist aber erst ab voraussichtlich Montag möglich. Die Reparatur nach der Entgleisung eines Güterzuges war sehr aufwändig.

Nach gut einer Woche Unterbrechung kann die Sperre der Westbahn-Strecke zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen im Salzburger Flachgau in der Nacht auf heute, Freitag, aufgehoben werden. Vorerst ist aber nur ein eingleisiger Betrieb mit entsprechenden Beeinträchtigungen möglich, vermutlich ab Montag sollen dann beide Schienenstränge wieder befahren werden können, teilten die ÖBB am Donnerstag mit. Die Strecke war nach der Entgleisung eines Güterzuges beschädigt.

Während des vorerst nur eingleisigen Betriebes ist bis einschließlich Sonntag weiter mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen zu rechnen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt unter www.oebb.at, mit der Scotty App oder telefonisch unter 05-17 17 über ihre gewünschte Verbindung zu informieren. Die Arbeiten am zweiten Streckengleis gestalten sich aufgrund der schwer beschädigten Oberleitungsmasten schwierig - werden aber voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag abgeschlossen.

Zum Unfall war es in der Nacht auf vergangenen Donnerstag (11. Februar) aus noch unbekannter Ursache gekommen. Während der Fahrt waren mehrere Waggons eines Güterzuges aus den Schienen gesprungen und haben dabei beide Streckengleise und die Oberleitungen beschädigt.

50 Mitarbeiter der ÖBB waren seither bei Tag und Nacht mit der Reparatur des Streckenabschnitts beschäftigt. Die entgleisten Waggons waren bereits am Wochenende von der Unfallstelle entfernt worden. Mittels Schnellumbauzug und Motorturmwagen wurden - und werden - die Gleisanlagen und Oberleitungen komplett erneuert. Die Verkehrsfreigabe für das zweite Gleis folgt nun voraussichtlich von Sonntag auf Montag.

Höhe des Schadens noch nicht abschätzbar

Die endgültige Bezifferung des Schadens ist erst nach Abschluss der Reparaturarbeiten möglich. Die Unfalluntersuchung durch Sachverständige wurde aufgenommen. Nach deren Abschluss wird die zuständige Behörde routinemäßig einen entsprechenden Bericht veröffentlichen.

Schienenersatzverkehr mit Bussen bis einschließlich Donnerstag

Die ÖBB hatten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Stationen Neumarkt am Wallersee und Salzburg Hauptbahnhof eingerichtet. Reisende im Fernverkehr wurden ersucht, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen.

Die Railjet-Verbindungen (RJ) enden und beginnen in Attnang-Puchheim. Railjet-Express-Züge (RJX) enden und beginnen in Neumarkt am Wallersee und halten zusätzlich in Attnang-Puchheim und Vöcklabruck.

Railjet-Fahrgäste (RJ) in Richtung Salzburg fahren bis Attnang-Puchheim und steigen dort in den Railjet Express (RJX) bis Neumarkt am Wallersee um. Mit dem Schienenersatzverkehr geht die Fahrt dann von Neumarkt am Wallersee bis Salzburg weiter. Darüber hinaus ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee eingerichtet.