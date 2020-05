Der Bund hat am Freitag ein Investitionspaket von 300 Millionen Euro für den Regionalverkehr angekündigt. Salzburg beansprucht nun Geld für ein Megaprojekt. Doch das tun andere auch.

Die Planungsgesellschaft für die Verlängerung der Lokalbahn vom Salzburger Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und in weiterer Folge bis nach Hallein ist seit Monaten am Werk. Die geplante Variante für die Trasse liegt praktisch am Tisch, Probebohrungen inklusive.

Bis Ende ...