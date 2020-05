Regierung stockt Budget für öffentlichen Verkehr um 300 Millionen Euro auf

Umwelt- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) haben am Freitagvormittag ein Investitionspaket vorgestellt. Zusätzlich zum geplanten Budget sollen 300 Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen.

"Das erste Investitionspaket im Rahmen des Comebacks der österreichischen Wirtschaft ist eine Investition in den öffentlichen Verkehr", kündigte Finanzminister Gernot Blümel an. Im Finanzrahmen der türkis-grünen Regierung stelle der öffentliche Verkehr mit etwa vier Milliarden Euro einen Schwerpunkt dar. Nun sollen weitere 300 Millionen Euro aufgewendet werden, um den öffentlichen Verkehr - vor allem den Bahnverkehr - auszubauen. In einem ersten Schritt sollen Regionalstrecken modernisiert, neu errichtet und teils elektrifiziert werden. Im zweiten Schritt will man das Angebot des öffentlichen Verkehrs verstärken. "Es sollen öfter, länger, in mehr Regionen in Österreich Zugverbindungen verfügbar sein", sagte Leonore Gewessler.

"Wir haben nun ein Gefühl dafür bekommen, wie sich Krise anfühlt", sagt die grüne Umweltministerin. Aber auch die Auswirkungen der Klimakrise wären bereits spürbar. Mit diesem Paket für den öffentlichen Verkehr sollen neue, sichere Arbeitsplätze entstehen. 250 Millionen Euro sollen in die Modernisierung der Infrastruktur wie Bahnhöfe und Gleisverbindungen fließen. Vor allem lokale Betriebe seien damit beauftragt, wie Gewessler betont. "80 Prozent der Aufträge gehen an Klein- und Mittelunternehmen. "Diese Investitionen schaffen Arbeit, nützen den Menschen und dem Klima."

Auf die Frage zur Staatshilfe für die Lufthansa-Tochter AUA sagte Gewessler: "Die Gespräche laufen." Es seien noch einige Punkte offen, vor allem bezüglich des Klimaschutzes. "Die Verhandlungen werden wohl noch einige Tage und Wochen dauern."

Quelle: SN