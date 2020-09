Die Umtriebe in Messengerdiensten und sozialen Medien bringen die Behörden schon jetzt an die Kapazitätsgrenzen. Umfangreiche Datenauswertungen sind für die Ermittlungen notwendig. Der Verfassungsschutz wird etwa durch verschickte NS-Inhalte im Bereich Rechtsextremismus regelrecht blockiert. Die Verfahren rund um WhatsApp, Facebook und Co. halten auch Staatsanwaltschaften und Gerichte auf Trab. Die Bundesregierung will ein "Hass im Netz"-Paket vorstellen. Die Details sind offen. Bekannt ist, dass schärfer gegen Cybermobbing vorgegangen werden und der Verhetzungstatbestand weiter verschärft werden soll.

Bereits 2016 ...