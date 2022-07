Stiftskirche Michaelbeuern feiert 950-Jahr-Jubiläum

Zwei Novizen, eine gelebte Schöpfungsverantwortung, die Aufführung eines verschollen geglaubten Stücks von Michael Haydn und 950 Jahre Kirchweih. Am 17. Juli gibt es in Michaelbeuern viel zu feiern.

Sonntag, zehn Uhr. Der Gottesdienst ist zu Ende und die Gläubigen strömen auf den Kirchplatz. "Heute sind es ein bisserl mehr als sonst, weil die Feuerwehr ihren Frühschoppen hat", sagt Johannes Perkmann. Der Abt der Benediktinerabtei bittet uns in die Kirche, um uns zwei Novizen vorzustellen. Das sind Pater Felix und Pater Joseph. Sie sind aus den Diözesen Salzburg und Innsbruck in das Kloster gewechselt. Sie waren also schon Priester und müssen jetzt nur noch ein Jahr lang ein Ausbildungsprogramm ...