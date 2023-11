"Männer, holt euch endlich Hilfe" - stille Zeuginnen mahnen nach Frauenmorden:

20 rote Silhouetten von Frauen stehen in der Wolf-Dietrich-Halle im Schloss Mirabell in Salzburg. Die Ausstellung "Silent Witnesses" (stille Zeuginnen) richtet sich gegen Frauengewalt. Die Bluttat in Lofer überschattet und aktualisiert auch auf furchtbare Weise den Auftakt der Veranstaltung.

Das elfjährige Mädchen spielte mit einer Freundin in der Wohnung, als im Nebenzimmer der Vater zu einem Messer griff, auf die Mutter einstach und sie tötete. Susanne wurde 34 Jahre alt, neben der Tochter wurden deren drei kleine Brüder durch den Mord zu Halbwaisen.

Dieser Fall ereignete sich im Jahr 2006 und ist einer von 20 Mordfällen an Frauen, die symbolisch über lebensgroße Frauen-Silhouetten im Rahmen der Wanderausstellung "Silent Witnesses" geschildert wird.

Diese Ausstellung wird nun im Schloss Mirabell in Salzburg gezeigt. Am Samstag erfolgt der Auftakt zur weltweiten Kampagne "16 Tage gegen Gewalt". Die dargestellten Bluttaten haben sich in den vergangenen Jahren in Österreich ereignet. Müssten die Ausstellungs-Kuratoren die diesjährigen tödlichen Gewaltverbrechen an Frauen zeigen, kämen sie mit 20 Figuren nicht mehr aus.

Am Donnerstag, 23. November 2023, gab die Salzburger Polizei um 19.41 Uhr auf ihrer Internetseite ein "Tötungsdelikt im Pinzgau" bekannt. Ein 31-jähriger Mann wird festgenommen, der seine Mutter (55) im gemeinsamen Wohnhaus in Lofer mit einer Schrotflinte erschossen haben soll. Die Bluttat ist der nunmehr 26. Femizid dieses Jahres in Österreich, dazu kommen mehr als drei Dutzend weitere schwere Gewalttaten gegen Frauen durch ihrem sozial-familiären Umfeld.