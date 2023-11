Lofer: 31-jähriger Pinzgauer erschoss seine Mutter und stellte sich danach der Polizei

Tötungsdelikt in Lofer (Pinzgau): Am Donnerstag Abend meldete sich laut Polizeiaussendung ein 31-jähriger Einheimischer am Polizei-Notruf und teilte mit, dass er soeben seine im gemeinsamen Haushalt lebende Mutter erschossen habe.

BILD: SN/WWW.BILDERBOX.COM