Straßwalchen: Containerbrand und Stauchaos um Kontrollen wegen Covid-Tests

Ein Kontrollcontainer stand in Flammen. Die Polizei prüft, ob eine mögliche Brandstiftung vorliegt. Seit Donnerstag früh gelten in Straßwalchen Ausfahrtsbeschränkungen. Die Bürgermeisterin spricht von chaotischen Zuständen.

Die Feuerwehr Straßwalchen wurde in der Nacht auf Donnerstag um 1.35 Uhr per Sirene alarmiert. Der "Covid-Testcontainer" in der Gemeinde war in Brand geraten, wie es auf der Homepage der Feuerwehr heißt. In Straßwalchen gelten seit Donnerstag früh Ausfahrtsbeschränkungen aufgrund der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen und Wochen. Die Gemeinde darf nur mit einem negativen Testergebnis verlassen werden.

Für diese Kontrollen (nicht für die Coronatests) wurden am Mittwoch mehrere Container aufgestellt, damit Polizisten und Soldaten des Bundesheeres, die die Ausfahrtsbeschränkungen kontrollieren, hier vor allem bei Schlechtwetter einen Unterstand finden.

33 Mann der Feuerwehr Straßwalchen (Hauptwache und Löschzug Steindorf) rückten in der Nacht aus. Die Sektorstreife der Polizei hatte mit einem Pulverlöscher bereits erste Flammen gelöscht. Das restliche Feuer wurde unter Atemschutz von der Feuerwehr gelöscht. Die Außenhaut des Containers musste dazu geöffnet und der Innenraum auf weitere Brandherde kontrolliert werden. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

Polizei ermittelt Brandursache

Die Frage ist nun, wie der Container überhaupt in Brand geraten konnte. Die Feuerwehr konnte vor Ort zunächst einen technischen Defekt ausschließen. Doch das muss von einem Brandsachverständigen erhoben werden. Das Landeskriminalamt ermittelt die Brandursache. Eine Sprecherin betonte am Donnerstagvormittag, dass man noch bei den Erhebungen sei. Es werde auch erhoben, ob es Brandstiftung gewesen sein könnte.

Ich habe mich selbst mit dem Auto angestellt, um zu sehen, wie lange man braucht, um den Kontrollpunkt zu passieren.

"In Steindorf war es die absolute Hölle"

Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) fuhr in den frühen Morgenstunden gemeinsam mit der Polizei alle Kontrollstellen ab, um sich ein Bild von der Verkehrslage angesichts der Kontrollen zu machen. Die Verkehrssituation sei insgesamt sehr angespannt gewesen, sagt Kreer. "Beim Kontrollpunkt in Steindorf war es die absolute Hölle." Sie habe sich selbst mit dem Auto angestellt, um zu sehen, wie lange man brauche, um den Kontrollpunkt zu passieren. "Ich bin 35 Minuten gestanden", sagt Kreer. Man habe sogar für den kleinen Tunnel bei der Firma Moosburger eine Blockabfertigung benötigt.

Bürger drohten, Rechnung für Zeit im Stau zu schicken

Der Ärger in der Bevölkerung sei groß, sagt Kreer. "Mir tun unsere Mitarbeiterinnen in der Gemeinde leid, weil die derzeit so viel davon abbekommen." Sie selbst bekomme auch sehr viele Anrufe. "Leute haben gesagt, sie würden mir eine Rechnung für die verlorene Zeit im Stau schicken. Das waren noch die gelindesten Drohungen. Auch viele Firmenchefs rufen an und sagen, ihre Mitarbeiter hätten Besseres zu tun, als im Stau zu stehen." Sie könne nur allen sagen, dass sie die Maßnahmen nicht verordnet hätte, die Gemeinde würde sie nur ausführen.

Brand in Container: "Wird nicht von selbst passiert sein"

Kreer war auch in den frühen Morgenstunden mit der Feuerwehr beim Brand des Containers. Über die Hintergründe gebe es derzeit nur Vermutungen. "Eines ist aber klar: Es wird nicht von selbst passiert sein", sagt Kreer.