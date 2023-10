Straßwalchen: Radfahrer starb nach Kollision mit Traktor

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Straßwalchen gekommen: Ein Radfahrer kam bei einer Kollision mit einem Traktor ums Leben.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Roten Kreuzes kurz vor 9.30 Uhr auf der B 147 (Braunauer Straße) nahe der Landesgrenze zu Oberösterreich. In ersten Meldungen war noch von einem Schwerverletzten die Rede. Das Rote Kreuz bestätigte aber, dass der Radfahrer bei dem Unfall gestorben sei.

Damit kamen binnen 24 Stunden gleich zwei Menschen bei Verkehrsunfällen in Salzburg ums Leben, beide ereigneten sich im Flachgau. Denn am Montagnachmittag starb ein 49-jähriger Mann, als er bei einem Überholmanöver in Seekirchen/Huttich mit seinem Motorrad frontal gegen einen Kleinbus geprallt war.

Die Zahl der diesjährigen Todesopfer im Straßenverkehr im Land Salzburg stieg nun auf 30 an. Im gesamten Jahr 2022 waren es 19.