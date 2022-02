Sturm konnte 380-kV-Mast wegen Montagefehler knicken

Windgeschwindigkeiten im Flachgau bis zu 118 km/h zerstörten einen noch nicht fertig gebauten 380-kV-Mast. Nachlässigkeiten der Montagefirma sollen die Ursache sein.

Wie kann ein massiv gebauter Strommast für eine 380-kV-Leitung durch einen Sturm geknickt werden? Am Donnerstag machten sich die Verantwortlichen der Austrian Power Grid AG (APG) auf die Suche nach den Ursachen, weshalb am Mittwoch durch das Sturmtief "Ylenia" im Gemeindegebiet von Hallwang ein 380-kV-Strommast in der Mitte hatte einknicken können. Der Mast steht in einem Waldstück, verletzt wurde niemand. Im Flachgau waren Windgeschwindigkeiten bis zu 118 km/h gemessen worden.

APG-Sprecher Fritz Wöber sagte, dass es bisher noch keinen Sturmschaden bei einem 380-kV-Mast gegeben habe. Zuletzt sei 2009 ein Strommast geknickt worden - durch den Sturm "Emma" mit extremen Fallwinden im Bezirk Braunau. "Als Folge daraus hat man die 380-kV-Masten so gebaut, dass sie Windgeschwindigkeiten bis zu 230 km/h standhalten sollten", betonte Wöber. Der umgeknickte Strommast in Hallwang sei ein bedauerlicher Einzelfall durch einen Sturm. Die Untersuchungen hätten am Donnerstag gezeigt, dass kein Materialfehler und kein Statikfehler vorlägen. Wöber: "Der betroffene Mast ist noch nicht fertig gewesen, daher hat auch noch nicht die intensive Qualitätskontrolle stattgefunden." Die Ursache liege leider in einer Nachlässigkeit der mit dem Bau beauftragten Firma bei der Montage. In Kombination mit dem Sturm sei dadurch der Mast umgeknickt.

Der Vorfall hat am Donnerstag auch die Galionsfigur des Vereins "Fairkabeln", Franz Fuchsberger, auf den Plan gerufen. Er hat zahlreiche Berichte über umgeknickte Strommasten in den vergangenen Jahren gesammelt. Dabei handelt es sich aber überwiegend um 110-kV-Masten, die durch Sturm, Lawinen oder aus der Kombination von Sturm und Schneedruck beschädigt wurden. Sollte es tatsächlich ein Statikproblem mit den 380-kV-Masten geben, sei das auch für die Versorgungssicherheit relevant, meinte Fuchsberger. Vor allem wenn man bedenke, dass zwischen Golling und St. Johann auf der 380-kV-Leitung auch eine 110-kV-Leitung mitgeführt werde. Fuchsberger nahm den umgeknickten Strommast auch zum Anlass, auf die Vorteile von Erdkabeln hinzuweisen.