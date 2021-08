Suche nach vermisstem Ex-Paar: Frauenleiche zwischen Fürstenbrunn und Großgmain gefunden

In einem Waldgebiet zwischen Fürstenbrunn und Großgmain ist am Samstagnachmittag eine Frauenleiche gefunden worden. Laut Polizei handelt es sich "augenscheinlich" um jene 44-jährige Bosnierin, die am Dienstag als vermisst gemeldet worden war.

SN/boschner Nicht weit entfernt von der Forststraße entdeckten Spaziergänger die Frauenleiche.

Nur wenige Meter neben einer Forststraße zwischen Fürstenbrunn und Großgmain fanden am Samstagnachmittag Spaziergänger eine Frauenleiche. Die Spaziergänger waren dort am Fuße des Untersbergs laut SN-Informationen mit einem Hund unterwegs, der auf die Leiche hinter einer Böschung stieß. Bei der gefunden Frau handelt es sich vermutlich um jene Frau, die seit Montag in der Stadt Salzburg als vermisst gemeldet war. Die 44-Jährige war am Montagabend von einem Treffen mit ihrem Ex-Mann nicht zurückgekehrt, woraufhin sie ihre Angehörigen bei der Polizei als vermisst meldete. Die Polizei sicherte den Fundort der Leiche ab, bis zum späten Nachmittag liefen die Tatortarbeiten und die Spurensicherung. Ob es sich nun um jene 44-jährige vermisste Bosnierin handelt sowie die Todesursache, soll laut Staatsanwaltschaft eine für Montan angeordnete Obduktion der Frau feststellen. Die Polizei ermitteln nun wegen Mordverdachts. Vom 47-jährigen Ex-Ehemann der Frau fehlt nach wie vor jede Spur. Die beiden in Salzburg lebenden bosnischen Staatsbürger sollen seit etwa zwei Jahren geschieden sein. Sie sollen sich am Montag nach der Arbeit verabredet haben, um den Verkauf der ehemals gemeinsamen Wohnung zu besprechen. Die Polizei Salzburg startete am Dienstag eine Suchaktion. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Mobiltelefone am Montag zwischen Großgmain und dem Grödiger Ortsteil Fürstenbrunn eingeloggt waren. Das Auto des Mannes konnte jedoch fast 90 Kilometer weiter südlich in der Nähe des Lungauer Riedingtals geortet werden. Dort soll dem Vernehmen nach auch das Handy des Mannes am Dienstag noch einmal eingeschaltet worden sein. Jenes der Frau war zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschalten, die Beamten sollen es im geparkten Auto im Lungau gesichert haben. Ex-Ehemann weiterhin verschwunden Das in Zederhaus geparkte Auto fanden die Beamten leer vor. Unter einem Türfalz entdecken sie jedoch Blutspuren. Offenbar soll dort auch ein Metallrohr gefunden worden sein, dass auf eine mögliche "Tatwaffe" hindeuten könnte. Ob der 47-jährige Mann vom Fundort der Frauenleiche weiter in den Lungau fuhr, dort das Auto in der Gemeinde Nähe der Autobahn parkte und anschließend auf anderem Wege floh, kann nicht ausgeschlossenen werden.