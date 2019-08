Temperaturanstieg: Das sind Salzburgs heißeste Gemeinden

In welchen Orten steigen die Temperaturen im Sommer am stärksten an und warum? Eine Analyse.

SN/sn Die Temperaturangaben geben die mittlere Höchsttemperatur in den betroffenen Gemeinden in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August wieder. Verglichen wurden die vergangenen zehn Jahre (2008 bis 2018) mit den Jahren 1971 bis 2000.