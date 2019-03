Tödliches Drama auf der Lisa Alm in Flachau: Ehefrau des Wirts jetzt in U-Haft

Nach dem Tod des Wirts des Szene-Skilokals Lisa Alm in Flachau, hat das Landesgericht Salzburg nun die Untersuchungshaft über die 30-jährige Ehefrau des getöteten Gastronomen verhängt. Laut ihrem Anwalt bekennt sich die gebürtige Rumänin "nicht schuldig".

Die aus Rumänien stammende 30-Jährige hatte in ihrer Einvernahme bereits am Samstag ausgesagt, zum Tatzeitpunkt ein Küchenmesser in der Hand gehabt zu haben. Es sei zu einem Handgemenge mit ihrem 57-jährigen Gatten und im Zuge dessen zur Stichverletzung gekommen.

Wie die Polizei berichtete, stellte die Frau jedoch in Abrede, mit Vorsatz gehandelt zu haben. Es habe sich vielmehr um einen tragischen "Unfall" gehandelt. Die Frau hatte sich am Freitagabend selbst gestellt, nachdem bereits ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden war.

Jetzt sitzt sie in der Justizanstalt Puch-Urstein in Untersuchungshaft. In der Mitteilung des Landesgerichts Salzburg vom Sonntagmittag hieß es: "Im Ermittlungsverfahren um den Todesfall des Hüttenwirts hat das Landesgericht Salzburg heute die Untersuchungshaft über dessen Ehefrau verhängt aufgrund des dringenden Tatverdachts in Richtung des Verbrechens des Mordes."

In spätestens 14 Tagen wird eine Haftverhandlung zur Prüfung stattfinden, ob die Untersuchungshaft aufrecht zu erhalten ist oder nicht.

Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Details zum Streit unter den Eheleuten lagen zunächst noch nicht vor. "Das genaue Wie und Was der Tat wird noch zu klären sein", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher, am Samstagabend der APA. Die Anklagebehörde gehe aber derzeit weiter von Mordverdacht aus.

Der 57-jährige Szene-Wirt war am 3. März unter zunächst nicht geklärten Umständen in der Küche seines Betriebs ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter soll ihn kurz nach Mitternacht leblos in der Küche auf dem Boden liegend aufgefunden haben. Der 57-Jährige wies eine Stichverletzung im Oberkörper, konkret: einen Lungendurchstich, auf. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser - lag laut Neher auf einem Tisch in der Küche.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Die Lisa Alm in Flachau – was geschah hier in der Nacht auf Sonntag, 3. März?

Nachdem die Staatsanwaltschaft den Fall zunächst auch als möglichen Suizid behandelt hatte, hat sich nach dem Eintreffen des vorläufigen Obduktionsgutachtens der Verdacht auf ein Fremdverschulden klar erhärtet. "Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist Suizid aufgrund der Stichverletzung zwar nicht absolut auszuschließen. Eine 'Fremd-Zufügung' des Stiches ist jedoch die viel wahrscheinlichere Variante", betonte der Staatsanwaltssprecher nun am Sonntagvormittag im SN-Gespräch.

Vor seinem Ableben soll sich der 57-Jährige während einer Party auf der Hütte heftig mit seiner Frau gestritten haben. Beide waren den bisherigen Ermittlungen zufolge alkoholisiert. Das Paar hatte erst im Mai 2017 geheiratet. Die Skihütte des Szene-Wirts zog in der Vergangenheit zahlreiche Prominente aus Österreich und Deutschland an.

Die 30-jährige Beschuldigte wird von Rechtsanwalt Kurt Jelinek verteidigt. "Meine Mandantin bekennt sich nicht schuldig", sagte Jelinek am Sonntag zu den SN. Mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.