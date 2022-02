Trauer nach tragischem Unfall in Oberndorf: "Er war ein guter Freund und Kollege"

Die junge Familie sei "ein Beispiel für perfekte Integration" gewesen, heißt es. Mutter, Vater und Sohn stürzten am Sonntag mit dem Auto in die Salzach. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Für die junge Familie kam jede Hilfe zu spät. Kurz nachdem ihr Auto am frühen Sonntagabend in Oberndorf in die Salzach gestürzt war, riss es die Strömung mit sich. Es sei zunächst an der Wasseroberfläche getrieben, dann immer wieder kurz abgetaucht und schließlich komplett in den Fluten verschwunden, berichten Zeugen und Einsatzkräfte. Die drei Insassen - eine syrische Familie mit einem zweijährigen Sohn - verstarben noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließt einen Tag später Fremdverschulden oder einen ...