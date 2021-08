Weil sich Gäste über lärmende Kinder beschwert hatten, hat Salzach-Insel-Bar-Geschäftsführer Erich Berer beschlossen, keine Kinder unter zwölf Jahren mehr ins Lokal zu lassen. Das bewegt so manche Gemüter in Salzburg. Was sagen die SN-Leserinnen und -Leser? Stimmen auch Sie ab!

SN/APA/BARBARA GINDL Keine Kinder unter zwölf Jahren in einer Salzburger Bar? Die Diskussion spaltet.