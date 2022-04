Salzburg ist bereits um 2 Grad zu warm: "Der Klimawandel ist angekommen"

Salzburg erwärmt sich stärker als der globale Schnitt. Im Vorjahr äußerte sich das mit heftigen Unwettern. Eine Trendwende ist noch möglich.

Ein kalter Frühling, ein Sommer mit viel Regen und Gewitter: Das vergangene Jahr wird vielen als zu kühl in Erinnerung sein. Tatsächlich war es 2021 in Salzburg um 1,2 Grad wärmer als im Durchschnitt des vorindustriellen Zeitalters. Dieses Ergebnis zeigt der Klimastatusbericht, eine Zusammenfassung der Klimadaten des Vorjahres von der Zentralanstalt für Meteorologie, der Universität für Bodenkultur in Wien sowie des Climate Change Centre Austria.

Dass viele Salzburger das Jahr dennoch als zu kühl empfunden haben, zeigt, dass ...