Unglück bei der Falkensteinwand: "Aus dieser extremen Höhe springen dort nicht einmal die Profis"

Nach dem Tod eines 26-Jährigen beim Klippenspringen am Wolfgangsee ist die Bestürzung groß. Seitens der Wasserrettung wird eindringlich davor gewarnt, sich selbst zu überschätzen.

Aus 40 Metern Höhe ist der junge Mann Sonntagmittag von der Falkensteinwand in den See gesprungen. Er kam nach Information der Polizei in Rückenlage auf dem Wasser auf und ging sofort unter. Er hatte keine Chance. Stundenlang suchten die Einsatzkräfte unter Wasser nach dem Verunglückten, um 15.30 Uhr konnten Spezialtaucher ihn mithilfe eines Tauchroboters aus 60 Metern Tiefe bergen. Insgesamt waren 100 Rettungskräfte im Einsatz. Die Bestürzung über das tragische Unglück ist auch am Tag danach groß.

Aus ...