Untersbergbahn: Probebetrieb für zwei neue Rettungsgondeln gestartet

Mithilfe von zwei neuen Bergewagen sollen Passagiere der Untersbergbahn in Grödig im Notfall evakuiert werden. Am Montag startete der Probebetrieb.

Die Untersbergbahn hat zwei neue Rettungsgondeln. Die sogenannten Bergewagen sollen Besucherinnen und Besucher im Notfall rasch aus der Seilbahn in die Talstation befördern. Doch bis es so weit ist, wartet auf die Mitarbeiter der beauftragten Leitner GmbH noch einiges an Arbeit. "Derzeit werden die beiden Bergewagen getestet", sagt Projektleiter Robert Liehl. Die Probefahrten haben in dieser Woche begonnen. Das sei eine langwierige Aufgabe. Ziel sei es, dass die roten Rettungskabinen Anfang Dezember durch das Verkehrsministerium abgenommen werden. Am 16. Dezember ...