Verein will Salzburgs historische Obusse vor der Verschrottung retten

Die Salzburg AG hat in der Remise in der Alpenstraße keinen Platz mehr für vier Museumsfahrzeuge. Politische Interventionen waren erfolglos. Die Busse werden im September nach Grödig übersiedelt.

Sie gelten als eine Art Sympathieträger im öffentlichen Verkehr in der Stadt Salzburg: Die vier alten Obusse aus den Jahren 1957, 1985 und 1989, die der Verein Pro Obus in Schuss hält und in aller Regel bei Sonderfahrten öffentlich einsetzt. 30 Mal war das vor Corona im Jahr 2019 zu Anlässen wie Hochzeiten und runden Geburtstagen der Fall.

Nun verliert der Verein mit etwa 75 Mitgliedern seine Heimat. Bisher waren die Busse in einer Halle der Remise der ...