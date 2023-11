Verkehrskonzept: Es kann nicht beim Alten bleiben

Ich bin keine Freundin von großen Veränderungen. Seitdem ich aber aus Zeitgründen vermehrt zu den Autofahrerinnen in Salzburg gehöre, merke ich, dass es eine Änderung im Öffi-System braucht. Für Außentermine beispielsweise in Salzburg Süd bräuchte ich mit dem Bus 35, mit dem Auto nur

15 Minuten. Das ist im Arbeitsalltag ein Grund, weiterhin das Auto zu nutzen. Schlimmer ist es noch samstags nach der späten Kinovorstellung. Da hieß es kurz nach 23.30 Uhr in Himmelreich

51 Minuten lang warten.

Der S-Link selbst wird mir in Liefering/fast Lehen nicht viel bringen, dafür dichtere Bus- und Bahntakte (Aiglhof), die man sich mit dem neuen Verkehrsplan von Unterkofler und Schnöll (beide ÖVP) verspricht.

Falls die Verdichtung funktioniert und die Taktung in ferner Zukunft wirklich erhöht wird, könnte das auch mein Auto wieder auf den Parkplatz verbannen. Klar ist jedoch: Es kann nicht beim Alten bleiben.

JEANETTE RÖMER