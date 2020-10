Befürworter eines 380-kV-Erdkabels sind fest entschlossen, den Bau der Freileitung weiterhin zu blockieren.

Obwohl die Bezirkshauptmannschaft am Montag die Protestmärsche gegen die 380-kV-Leitung in Koppl untersagt hatte, erschienen am Dienstag in der Früh erneut Demonstranten an der Dax-Lueg-Straße, um abermals die Zufahrt zur Baustelle zu blockieren. Dieses Mal waren es am Morgen rund zwei Dutzend Personen. Die Veranstalter hatten bei dem kühlen und nassen Wetter warmen Leberkäse mit im Gepäck, den sie verteilten. Das Thermometer zeigte nur vier Grad an.

Die Lage ist verwirrend. Am Montagabend hatte der Koppler Bürgermeister Rupert ...