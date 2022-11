Adnet geht neue Wege mit Volksschulsanierung

Die 48 Jahre alte Adneter Volksschule soll nach der Generalsanierung neue Maßstäbe setzen - auf pädagogischer Ebene, aber auch in Sachen Bautechnik.

Der nunmehr geplante "Fast-Neubau" des Gebäudes ist hoch an der Zeit: 178 Kinder in zehn Klassen besuchen aktuell die Schule, eine Klasse musste notgedrungen bereits in der benachbarten Mittelschule untergebracht werden, Werkraum gibt es nur einen, Musik- oder Medienräume gar nicht. "Das Gebäude platzt aus allen Nähten", sagt Direktorin Julia Wenger. "Und außerdem entspricht es überhaupt nicht mehr dem pädagogischen Konzept. Individualität, Differenzierung etc., dafür sind einfach die Rahmenbedingungen nicht gegeben."

Das soll sich in den kommenden Jahren ...