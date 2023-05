Akrobatisches Theater im Zirkuszelt auf der Pernerinsel

Zirkuskünstlerin Anna Sandreuter, dem Medienkünstler Remo Rauscher und Komponistin und Pianistin Jordina Milà verweben in ihrer Inszenierung Frauengeschichte, Sandreuters Familiengeschichte und die Geschichte der Textilindustrie.

Dass das Ganze im Zirkuszelt aufgeführt wird, liegt aber nicht nur an der Zirkuskünstlerin Sandreuter, sondern auch an Dramaturgin Christa Hassfurther vom Theater bodi end sole: "Diese Möglichkeit, Akrobatik im Zirkuszelt zu zeigen und mit Theater zu verbinden, das war eine spannende Herausforderung. Auf einer normalen Theaterbühne wie im Stadttheater wäre es außerdem nicht gut gegangen, weil das Stück so konzipiert ist, dass man von oben draufschauen muss, und nicht von unten hinauf wie im Stadttheater, sonst entgeht einem eine ganze Menge."

Sandreuters Idee, eine derartige Geschichte zu erzählen, habe sie gleich begeistert, sagt Hassfurther im TN-Gespräch: "Ich fand das spannend. Normalerweise erzählt man viel über Arbeiterinnen, aber hier geht es auch sehr stark um den Mittelstand. Es waren ja letztlich alle Frauen nicht emanzipiert, konnten nicht wählen, hatten keine Rechte, waren nicht erbberechtigt, konnten keine Betriebe übernehmen etc. Das war für mich auch einmal eine spannende Herausforderung, auch einmal auf der Ebene etwas zu erzählen."

Nach den drei Aufführungen vergangene Woche auf der Pernerinsel hofft das Team nun, die Inszenierung auch beim Winterfest in Salzburg spielen zu können.