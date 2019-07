Angehörige, Freunde und Nachbarn halfen Landwirten, deren Hof auf dem Gaisberg in Flammen aufging. Die Bezirksbauernkammer will die betroffene Familie "bestmöglich unterstützen".

72 Blitzeinschläge zählte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Montagnachmittag in der Stadt Salzburg. Einer davon dürfte den Hof des Franzenbauers am Gaisberg getroffen haben. Das Wohngebäude und der angebaute Stall standen nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Rauchsäule ...