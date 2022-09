Großbrand im Schlachthof in Bergheim: Sachverständiger geht von Brandstiftung aus

Der Großbrand im Schlachthof in Bergheim in der Nacht auf Sonntag dürfte wohl bewusst gelegt worden sein. Der Brandsachverständige geht von Brandstiftung aus. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Das Feuer im Schlachthof in Bergheim wurde in der Nacht auf Sonntag bewusst gelegt. Das sagt Brandsachverständiger Walter Kittl am Dienstagvormittag. "Der Verdacht hat sich erhärtet, es handelt sich um Brandlegung." Es sei davon auszugehen, dass die Zündquelle durch ein offen stehendes Rolltor in die Halle geworfen worden sei.

Das leicht entzündliche Verpackungsmaterial - hauptsächlich Kartonagen und Plastikverpackungen - geriet in Flammen, die sich rasch ausbreiteten. Die Höhe der Schadenssumme kann Kittl derzeit noch nicht abschätzen. "Es handelt ...