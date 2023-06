Mattsee: 19-Jährige starb bei Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Lenker stellte sich

In der Nacht auf Samstag kam es etwa um 0.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Obertrumer Landesstraße (L101). Eine Frau stand bei der Zufahrt in die Ortschaft Mattsee Nord an der Straße, als sie ein Fahrzeuglenker, der aus Obertrum in Fahrtrichtung Oberösterreich unterwegs war, erfasste. Der Unfalllenker leistete keine Hilfe und beging Fahrerflucht. Eine hinzukommende Zeugin setzte sofort die Rettungskette in Gang und ein weiterer Zeuge leitete Reanimationsmaßnahmen ein. Das Team des Roten Kreuzes, das kurz darauf eintraf, führte diese fort. Die 19-Jährige erlag jedoch ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.